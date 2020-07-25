TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Fetih Suresi' ile hüngür hüngür ağlamış

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, yazısında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in Ayasofya’da kılınan namazın ardından “Fetih Suresi okunurken içimden gürül gürül bir nehir aktı. Gözyaşlarımı tutamadım. Hüngür hüngür ağladım” dediğini aktardı.

Çekirge’ye “Fatih’in İstanbul’u almasından sonra, bu millet bir kez daha kendisini Ayasofya’da göstermiştir. Bakın, bu cuma namazına yüz binlerce insan Anadolu’nun her yerinden geldi. Bu neyi gösterir? Bizim hangi ırktan, kökenden olursa olsun en güçlü bağımız Müslümanlıktır, onu bir kez daha gördük” diyen Özdemir, sözlerine, “Huzur ve huşu içinde bir namaz kıldık. Gözyaşlarıyla kıldık. Muazzam bir özen ve tertibat vardı” diye devam etmiş.

Çekirge, Özdemir’in şu sözlerini köşesinden aktardı:

“Tabii bu tarihi olayın dünya açısından da bir mesajı var. Ayasofya bütünlüğü korunarak, dün olduğu gibi, bugün de yarın da hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun, o görkemli kubbesi tüm insanlığı kucaklamaya devam edecek. Ayasofya’nın bu tarihi gününde cesareti ve iradesiyle bize bu imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükran borçluyuz…”