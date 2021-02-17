TFF Başkanı: 1 Nisan'a kadar maçlar seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1 Nisan'a kadar maçların seyircisiz oynanmaya devam edileceğini söyleyerek sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı ile bir karar verileceğini belirtti.

Nihat Özdemir'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

"Son yaptığımız toplantıda şu sonuca vardık, 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. 1 Nisan'da değerlendireceğiz ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz. Şimdi hedefimiz, kalan 17 haftayı da sağlıklı bir şekilde tamamlayarak 16 Mayıs'ta bütün liglerimizi bitirmek istiyoruz.

Kararlar nedeniyle rahatsız olan camialar, taraftarlar var. Sosyal medya üzerinden huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz. Baksak pandemi şartlarına rağmen buralara gelemezdik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 51 puanla zirve yarışında. Bu durum en son 28 sene önce görüldü. Fakat şunu bunu şikayet ediyorlar. İnandık, kulüplerimizle oturduk ve pandemi döneminde ne gibi tedbirler alacağımıza karar verdik. A. Alanyaspor, A. Hatayspor ve Gaziantep FK da şampiyonlukta iddia sahibidir diyebilirim. Bizim hedefimiz, kalan maçları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek.

2021-2022 sezonunun yayın hakları da beIN SPORTS'ta olacak. 2022 yılından itibaren 5 yıllık yeni ihale yapmamız gerekiyor. Bu yıl bitmeden ihaleyi sonlandırmamız lazım. Ben beIN SPORTS ile devam etmek isterim."