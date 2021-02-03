TFF ara transferde harcanan parayı açıkladı

TFF, Süper Lig ekiplerinin ara transfer döneminde toplam 288 milyon lira harcadığını açıkladı.

Açıklamada, "Tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır" denildi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, limitlerle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu’nun en temel görevi, kurullarınca belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini yapıp yapmadığını denetlemek ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapmaktır.

Süper Lig’de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz" çağrısında bulunmuştu.