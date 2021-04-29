TFF 2021-2022 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'te 2021-2022 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'te Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Toplantıda alınan karara göre, Süper Lig ve TFF 1’inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. TFF 1. Lig'de ise normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

2’nci Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. TFF 3'üncü Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamaları ise daha sonra ilan edilecek.