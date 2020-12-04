Balıkesirspor'da koronavirüs'e yakalanan kişi sayısı 19'a yükseldiği için TFF prosedürleri gereği bu karar alındı.
14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19 kişinin testi pozitif çıkmıştı.
TFF 1. Lig'de 2 maç koronavirüs nedeniyle ertelendi
TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'un Samsunspor ve İstanbulspor ile oynayacağı maçlar ertelendi.
Haber Merkezi
Balıkesirspor'da koronavirüs'e yakalanan kişi sayısı 19'a yükseldiği için TFF prosedürleri gereği bu karar alındı.
14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19 kişinin testi pozitif çıkmıştı.