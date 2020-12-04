TFF 1. Lig'de 2 maç koronavirüs nedeniyle ertelendi

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'un Samsunspor ve İstanbulspor ile oynayacağı maçlar ertelendi.

Haber Merkezi

Balıkesirspor'da koronavirüs'e yakalanan kişi sayısı 19'a yükseldiği için TFF prosedürleri gereği bu karar alındı.

14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19 kişinin testi pozitif çıkmıştı.

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