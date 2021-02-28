TFF 1. lig notları: Futbol yarışı ve lider Giresunspor

TFF 1. Lig’in sonu yaklaşıyor. Giresun ile Samsun’un önde götürdüğü lig, Süper Lig’in bir ‘minyatürü’ olarak devam ediyor. “Hakem hataları, kötü oyun, sponsor karışıklığı, teknik direktör değişiklikleri” vb. derken, vaziyet küçük kardeşin büyükten farkı olmadığını gösteriyor.

Ligde üst üste 12. kez kazanan Giresunspor ise bu aralar futbolundaki istikrar ile gündemde. En son Süper Lig deneyimini 1976-1977 senesinde yaşayan kulüp, 44 yıl aradan sonra bu özlemini dindirmeye çalışıyor.

Ligin bitmesine az bir süre kala, şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Samsunspor’un önünde 4 puan farkla zirvede bulunan takımın bir diğer istatistiği de profesyonel liglerde en uzun galibiyet serisine sahip takım olması. Bu istatistikte birincilik ise hâlâ İngiliz takım Manchester City’de bulunuyor.

Ligde şuan ilk iki sırada yer alan takımlar Giresunspor ve Samsunspor’un büyük oranda bir üst lige çıkacakları dillendirilenler arasında. Birinci lig tarihinin en uzun metrajlı galibiyet serisini yakalayan ve 12 maçtır kazanan Giresunspor ile 10 maçtır kaybetmeyen Samsunspor arasındaki şampiyonluk yarışını ise önümüzdeki 5 haftanın belirleyebilmesi olasılıklar arasında yer alıyor.

Play-off ile düşme hattındaki takımların durumu hala tartışmalı olsa da düşme hattındaki Ankaraspor ve Eskişehirspor’un durumu pek de iç açıcı değil.

Bir Parantez: Liderin futbol dışı yükselişinin dinamikleri

Futbol dışı bir özel parantez ise lig lideri Giresunspor için açılmalı. Giresunspor’un Öncü Medya grubu sahibi, Samsun ve Giresun Doğa Koleji YK üyesi patron kulüp başkanı Hakan Karaahmet, geçen sene Ekim ayında kulübün borcunun en az 65 milyon TL olduğunu söylemişti.

Giresunspor’un borçları için destek talep eden Karaahmet, kısıtlı kalan yardımlar sonucunda serzenişte bulunmuş ancak daha sonra Giresunspor kulübü, AKP Giresun milletvekili Cemal Öztürk’e desteklerinden dolayı teşekkür mesajı yayımlamıştı.

Siyasetin futbolda egemen güç olduğu çok açık olsa da kulüp yöneticilerinin sıklaşan bir grafikle ve ısrarla “futbolda siyaset yok” demeci vermeleri yine gündemdeyken, Giresunspor’un kısa tarihindeki siyasi eğilimleri de ortaya koymak gerekiyor.

2010 yılında dönemin Giresunspor kulübü başkan vekilinin, AKPli Canikli’nin ziyareti sonrası “İnanıyoruz ki yeni sezonda siyasilerimizle birliktelik içinde hareket ederek zorlukların üstesinden geleceğiz” sözü ile Canikli’den yardım sözü alınmış; görüşmeler aralıksız devam etmişti. Daha güncel bir örnek ise hatırlanacaktır. Kulübün önceki kulüp başkanlığını Sedat Peker’in manevi oğlu olan Olgun Peker yürütmüş ve o günden bu zamana “menajer mafyası” gündemi konuşulmuş; Olgun Peker’in daha sonra kulüplerde görev alması ise mahkeme kararıyla yasaklanmıştı.

AKP’nin futbol sahaları inşası üzerinden kontrol etmeye çalıştığı futbolun bir parçası olarak açılan Giresunspor Çotanak Stadı’nın öncülüğünü yapan Canikli, Ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada, Giresunspor’a kalıcı gelir getirmesi için loca ve mağazalar kurduklarını söylemiş, Giresunspor’ın iyi yönetildiğini vurgulayarak transfer yasağının açılması konusunda Erdoğan’ın talimatıyla borcu ödediklerini ve tahtanın açıldığını yoksa transfer yapamıyor olacaklarını belirterek Erdoğan’a teşekkürlerini iletmişti.

Bunun dışında kulüp, Ocak ayında forma sponsoru olarak Bahçeşehir Koleji ile anlaşmış, isim sponsorluğu için ise geçtiğimiz günlerde Albayrak grubu medya kuruluşlarından GZT ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Anlaşılıyor ki, futbol ve siyaset ilişkisi tartışmalarında ilgi odakları ve öne çıkanlar değişse de yapılan iş ve yöntem aynı kalmayı sürdürüyor.

