Testinde de adalet yok: Kime, hangi kriterle test yapılıyor?

Covid-19 salgının yayılma hızı gün gün artarken, iktidar patronların çıkarları dolayısıyla tek bir önlem dahi almayıp tüm sorumluluğu “maske ve mesafe” diyerek halka yıkmaya devam ediyor.

Ülke genelinde milyonlarca emekçi oldukça zor koşullarda çalışmaya devam ederken, yaşadıkları sağlık sorunları sonrası teste ulaşmakta da zorluk çekiyor.

AKP’nin test kriterleri nedeniyle yaşanan bu zorluğu hiç yaşamayanlar AKP’liler, milletvekilleri ve futbolcular oluyor. Bu üç grubun dışında kalan emekçiler çok daha riskli koşullarda çalışmak zorunda olmasına rağmen teste ulaşım zorluğu çekerken, AKP’li yöneticilerin her hafta düzenli koronavirüs testi olduğu ortaya çıktı.

Burdur Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Nihat Ülkü, AKP İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık'ın yapılan bir toplantıya geç kaldığı sırada bunu itiraf ettiğini söyledi. Akbıyık'ın, Ercengiz'in "Geçmiş olsun, bir belirti mi var?" sorusuna "AK Parti Genel Merkezi’nin talimatıyla AK Partililer her hafta Covid-19 testi yapmak zorunda" cevabını verdiği iddia edildi.

Bu bilgi AKP’nin test konusundaki tuhaf adımlarına sadece yeni bir örnek olurken, AKP’nin test kriterini gözler önüne seren diğer örnekleri listeledik…

AKP’li vekile bir ayda 8 test

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, bir ayda 8 koronavirüs testi yaptırdığını açıkladı. Türkoğlu, 7 negatif testin ardından sekizinci testinin pozitif çıktığını duyururken, TTB konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu gelişmenin bir skandal olduğunu duyurdu.

Vekillere haftada iki test kriteri

Milyonlarca emekçinin ulaşamadığı Covid-19 testine en rahat ulaşan kesimlerden olan milletvekilleri, Meclis’te haftada iki kez teste giriyor.

TTB Başkanı Sinan Adıyaman, konuya ilişkin açıklamasında, “Günlük test sayıları risk faktörlerine göre mi, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına mı, Meclis'te çalışanlara mı yapıldığını açıklanmalı. Meclis'te çalışan bir milletvekiline haftada 2 kez testin hangi mantıkla, hangi bilimsel veriyle yapıldığının açıklamasını istiyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına üç günde bir test

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı Cumhurbaşkanlığı personeline üç günde bir düzenli test yapıldığı iddia edildi. Sinir bilim ve genetik uzmanı Doç. Dr. Çağhan Kızıl'ın bu iddiası ile Meclis gündemine de geldi. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Cumhurbaşkanlığı personeline yalnızca Cumhurbaşkanlığında çalıştıkları için üç günde bir test yapma kararı alınıp alınmadığını sordu.

Erdoğan gelecek diye herkese test

AKP’nin test kriterinin doğrudan Erdoğan’la ilgisi bulunurken, bunun en dikkat çekici örneklerinden biri de 15 Temmuz’daki Meclis toplantısı öncesinde ortaya çıkmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı 15 Temmuz töreni için, bütün milletvekillerinden Covid-19 testi yaptırmaları istenmişti.

Yurttaşlar günlerce bekliyor, AKP’lilere jet sonuç veriliyor

AKP’nin binbir güçlükle test yaptıran ve sonuç bekleyen yurttaşların haklarını da çiğnediği, parti üyelerinin yaptırdığı testlerin, yurttaşların yaptırdığı testlerin önüne alındığı da ortaya çıkmıştı.

Şanlıurfa’da yurttaşların yaptığı testlerin sonucu 4-6 gün arasında açıklanırken, AKP’li Belediye Başkanı, İl Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanlarının ise test sonuçlarını aynı gün aldığı ortaya çıkmıştı.

Futbolculara her hafta test var, sağlık emekçilerine yok

AKP'nin yukarıda sıralanan test adaletsizliğine bir diğer ek ise Süper Lig kulüplerine her hafta düzenli olarak uygulanan tarama testleri oluşturuyor.

Futbolcular ve diğer tüm kulüp çalışanları her hafta düzenli olarak testten geçirilirken, sağlık emekçilerinin düzenli test talebi aylardır hiçbir şekilde karşılık bulmuş değil.

Futbolcular, teknik direktörler, AKP'li yöneticiler, Cumhurbaşkanlığı çalışanları ve milletvekilleri düzenli test olurken, sağlık emekçileri teste ulaşamıyor.

Öztürk: Bu yapılan ayrımcılıktır

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk, test konusunda yaşanan karmaşaya ilişkin soL'a şu açıklamalarda bulundu:

Test risk durumuna göre ya da tarama amaçlı yapılmalı. Belli kesime yapılması ve hiçbir kriter aranmaması açık şekilde ayrıcalıktır. Bunun salgınla mücadelede için de hiçbir anlamı yok.

AKP yöneticilerinin riski daha yüksek diye bir şey yok, sağlık çalışanlarına bile doğru düzgün yapılmazken bu yaşananlar ayrımcılığın göstergesi.

Temaslıya yakın temaslıya bile zor test yapılırken böyle bilgiler baştan aşağı kötü yönetilen sürecin yeni olumsuz halkaları oluyor.