Testi pozitif çıkan maden işçisi sayısı 141'e yükseldi

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı 8 bin maden işçisinin çalıştığı madenlerde, koronavirüs testi pozitif çıkan işçilerin sayısı 141'e yükseldi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Bugün itibariye testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın sayısı 141. Rakamlar her geçen gün yükseliyor. Ülke gündeminde Cumhurbaşkanımızın yaptığı tam kapanmayla ilgili bir açıklama var. Her bakanlığın bağlı olduğu birimlere bildiriler gönderilmeye başlandı ama; şu an TTK’ya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan gelen net bir cevap yok" dedi.

Yeşil, "Öğrendiğimiz, duyduğumuz kadarıyla ve genelgede de olduğu gibi, üretim ve imalat kısımlarındaki çalışma hayatı büyük ihtimalle durdurulmayacak gibi duruyor" derken, "30 il ve arkasından Zonguldak diye tabir ettiğimiz, nüfusunun yüzde 70’ine yakın madenci ve maden emekçisinin oluşturduğu kent, şu an alarm veriyor" ifadesini kullandı.