Test sonucunu negatife çeviren hastaneyi açıkladı: 'Tek sorumlu bakanlık'

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, yurtdışına uçuşlarda gerekli olan Covid-19 testini pozitiften negatife çeviren bir şebeke olduğunu yazmış, Sağlık Bakanlığı ise bu iddiaları doğrulayarak ilgili hastane hakkında soruşturma başlatmıştı.
Yılman, bugünkü yazısında bakanlığın soruşturma açtığını duyurmasına karşın şebekenin skandalının hâlâ devam ettiğini belirterek sözkonusu hastanenin adını da açıkladı. Yılman dün kendisine iletilen belgeye göre "halkın sağlığını tehdit eden hikaye"nin aynen devam ettiğini kaydetti.
Yılman "Ancak bakanlığın kendisinin yaptığı açıklamayla yetkisi olmadığı ilan edilen ve bundan dolayı da soruşturulan bu kurumun adını yazmamamın hiçbir sakıncasının olmadığını düşünüyorum artık. Bu arada gelinen noktada yetkisi olmadığı halde PCR testi yapan Yaşar Hastanesi'ni sorumlu tutmak ve tam bir rezalet olan skandal bu işi o hastanenin boynuna atmak yanlış olur. Benim nazarımda an itibarı ile tek bir sorumlu vardır artık; O da Sağlık Bakanlığı’dır!" diye yazdı.
Yılman'ın yazısı şöyle: