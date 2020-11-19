Test kuyruğunu çırılçıplak protesto etti

Mersin Üniversitesi Hastanesi önünde oluşan Covid-19 kuyruğunu protesto eden bir yurttaş çıplak bir şekilde sıra bekledi.

Gazetedogan sitesinde yer alan habere göre; Mersin Üniversitesi Hastanesi önünde Covid-19 kuyruğu uzadı da uzadı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmaması ara ara tartışmalara döndü. Bir yurttaş Covid-19 kuyruğunda cinnet getirdi. Test kuyruğunu protesto eden bir yurttaş çıplak bir şekilde sıra bekledi. O sırada hastane güvenliği de koronavirüs belirtileri olan yurttaşa müdahale edemedi, bir süre şaşkınlık yaşandı.