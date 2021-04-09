'Teşkilat ve belediye arasındaki rant kavgası bitmeyecek' diyen AKP'li istifa etti

Manisa’da Yunusemre Belediyesi'nin AKP’li Meclis Üyesi Hamza Durmuş, Belediye ile AKP teşkilatı arasında rant kavgasının yaşandığını ve belediyede birçok usulsüzlüklere şahit olduğunu belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

'Belediyedeki usulsüzlüklere ses çıkarmadılar'

Durmuş açıklamasında,AKP’li Yunusemre Belediyesi’nde usulsüzlüklerin yaşandığını ve partisinin genel merkezinin yaşanan usulsüzlükleri bilmesine karşın ses çıkarmadığını iddia etti.

Durmuş, “Belediyemizde son iki yıldır alınan kararlarda bölgemde bulunan taşınmazların hunharca satılması, gereksiz olan spor kulübünün çılgınca harcamaları, imar ve inşaat alanındaki doğrudan teminler ve usülsüz ihaleleri içinde bulunduğum siyasi partimin görmesine ve rahatsızlıkların genelmerkezin bilmesine rağmen “kol kırılır yen içinde kalır” baskısından dolayı rahatsızlığım hat safhaya ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Hamza Durmuş’un istifa paylaşımı şöyle:

“Uzun yıllardır AK Parti gençlik kollarında bulundum ve hizmet ettim. Bununla beraber Manisa’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte Yunusemre ve Şehzadeler olmak üzere merkez iki ilçenin Yunusemre ilçesinde kurulduğunda ilçe yönetim kurulunun farklı birimlerimde görev aldım. Bunun ardından Yunusemre meclis üyeliğinde görev aldım.

Son iki yıl belediye meclis üyeliği yaptığım dönemde seçimlerin ardından 2019 krizi ve ardından 2020 covid salgınının başlamasıyla birlikte belediyemizde son iki yıldır alınan kararlarda bölgemde bulunan taşınmazların hunharca satılması, gereksiz olan spor kulübünün çılgınca harcamaları, imar ve inşaat alanındaki doğrudan teminler ve usülsüz ihaleleri içinde bulunduğum siyasi partimin görmesine ve rahatsızlıkların genelmerkezin bilmesine rağmen “kol kırılır yen içinde kalır” baskısından dolayı rahatsızlığım hat safhaya ulaştı.

Belediye meclis üyesi olarak vermiş olduğum önergelerin ve itirazlarımın grubumda kabul görmemesi, başkanın ve idareci kısmının teşkilatla savaş içinde olması, vekillerin bu savaşa göz yumması, tabanın parti içindeki olaylardan rahatsız olması, bunun üzerimde büyük vebali olduğunun bilincindeyim.

Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kadar mücadele etmesine rağmen Yunusemre Belediyesi’nin rantları doğrultusunda başkanın ve avarelerinin ihya olma isteği ve bu kadar usulsüzlüğü göz ardı edemeyeceğim. Gelecek nesillerin vebalinin ağırlığı altında kalmaktan sakındığım için ve bunu yüzlerce kez sorumlu olduğum teşkilatım ve bu usulsüzlüğü yapan belediye başkanı ve özelkalemini defalarca ikaz ettim.

Maalesef ilçemiz bir adam üzerinden gelecek nesillerin emanetini heba etmemeli. Anladığım kadarıyla teşkilat ve belediye arasındaki rant kavgasının bitmeyeceği bana ve bölgeme zarar vereceği kanaatindeyim. 08/04/2021 tarihinden itibaren mensubu olduğum siyasi partim Ak Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugünden itibaren belediye meclis üyeliğimi bağımsız olarak devam ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunar kamuoyuna duyurulur.”