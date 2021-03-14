TESK Başkanı, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasını istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Mart sonunda bitecek kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna dek uzatılmasını istedi.

Palandöken “Kısa Çalışma Ödeneği Mart sonu itibariyle bitecek, fakat esnafımızın toparlanması birkaç ay içerisinde olmayacak. Bu nedenle nakdi ücret desteği ve işten çıkartmaların 2 ay uzatılmasıyla birlikte, hem o destekler hem de kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı” diye konuştu.

Kısa çalışma düzenlemesi nedeniyle eksik maaş alan işçilerin aynı zamanda emekliliğe etki eden sigorta prim ödemeleri de bu süreç içerisinde yapılmamıştı. İşsizlik Fonu üzerinden 1.580 lira maaş alan işçiler, açlık sınırının altında bir ücrete mahkum bırakılırken, patronların cebinden tek kuruş çıkmadı. Hiçbir denetim yapılmadığı için de çalışma süreleri kısalmadığı halde birçok işçi bu ücrete mahkum bırakıldı.