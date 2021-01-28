Tescilli dolandırıcı Büyükelçi tarafından ağırlandı

AKP’li yetkililerle çektirdiği fotoğraflarla gündem olan, "iş adamı" sıfatıyla çok sayıda işçiyi dolandırdığı ortaya çıkan Kurtcebe Osma adlı emekli kurmay albayın "dolandırcılık" suçlamasıyla hüküm giydiğini geçtiğimiz aralık ayında gündeme getirmiştik.

Haberde Osma'nın şu anda Katar'da yaşadığı ve dolandırdığı isimlerin taleplerine hiçbir yanıt vermediğini aktarmıştık.

'Çok sayıda kişi bize ulaştı, mahkemeyi kazandık ama...'

Mağdur olan işçilerden biri soL'a yaptığı açıklamada, "Haberlerin ardından sürekli yeni mağdurlar bizlere ulaştı. Çok sayıda kişiyi dolandırdı bu isim. Dolandırırken de iktidarla olan bağlarını kullanıyor, iş vaatlerinde bulunuyor. Mahkeme sonucunda biz kazandık ama bu isim ortalarda yok, Katar'da dolaşıyor. Hala mağduriyetimiz giderilmedi" dedi.

'Dolandırıcılıktan hüküm giydi, büyükelçiyi ziyaret etti'

Bu ismin şu an Katar'da olduğu, iktidarın bu kadar yakın olduğu bir ülkede dolandırıcılıktan hüküm giyen isme hiçbir müdahalede bunulmadığını belirten işçi, "Hatta bu isim orada büyükelçilik tarafından kabul edildi. Oysa bu isim insanları dolandırmaktan mahkemede hüküm giydi" ifadesini kullandı.

Elçiliğin söz konusu ziyareti sosyal medyadan paylaştığını aktaran işçi, gösterdikleri tepki sonrası paylaşımların kaldırıldığına dikkat çekti.