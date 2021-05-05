Termik santrale karşı çıkan belediye başkanına bir milyonluk tazminat davası!

Bartın’ın Amasra ilçesinde yapılmak istenen kömürlü termik santrale karşı çıkan yerel halkın yanında yer alan Belediye Başkanı Recai Çakır’a proje sahibi Hattat Holding tarafından 1 milyon liralık tazminat davası açıldı. Hattat Holding’in Çinli şirketlerle ortaklık yapacağı yönündeki açıklamasının ardından Bartın Platformu’nun sözcülerinden biri olan Belediye Başkanı Çakır, platform adına Çinli şirketlere termik santral projesine yönelik bir mektup göndermişti. Mektubunda Amasra B Kömür sahasının yerli ve milli olarak işletilmesi ve ilçenin işsiz gençlerine istihdam sağlanması çağrısında bulunan Çakır, ülkenin ve bölgenin değeri olan taş kömürünün yabancılara teslim edilmemesi gerektiğini savunmuştu. Hattat Holding ise şirketin itibarının zedelendiğini öne sürerek Belediye Başkanı Çakır’a 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıllardır bu kentin geleceğine, balıkçılığına, ormanına, turizmine sahip çıkmak adına bu mücadeleyi yürütüyoruz. Bu süreç içerisinde mücadeleyi yürüttüğümüz firma ile aslında ilişkilerimizi hep şu düzeyde tutmaya gayret ettik: Yerli işçi ile bölge insanı ile üretilecek kömürün her zaman yanındayız ama geleceğini turizmle belirlemiş olan ve turizmin etkilediği tarımıyla balıkçılığıyla bu kentin geçimini sağlayan kaynaklara tehdit olan termik santrale her zaman hayır dedik. Hayır demeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

'Halk istemedikçe termik santral buraya kurulamaz'

Şu anda eş sözcülüğünü yürüttüğü Bartın Platformu üzerinden yaptıkları işlerden birinin de kentin zararına, şirketin yararına olan faaliyetlerle ilgili olarak kamuoyunu, şirketleri ve siyaseti bilgilendirmek olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Çakır, “Son süreçte basına ve kamuoyuna yansıyan yeni bir Çinli ortak arayışı ile ilgili haberler üzerine yine Bartın Platformu ile yapılan değerlendirme üzerinden eş sözcü kimliğimizle şirketin bugüne kadarki siciliyle ilgili kamuya mal olmuş bilgileri paylaştık potansiyel yatırımcılarla. Aslında söylediğimiz, biz bu bölgede kömür üretilsin istiyoruz. Bölge insanıyla yapılsın istiyoruz ama termik santrali doğru bulmuyoruz. Kaldı ki hem bürokratik kanallardan, hem yargı kararlarıyla termik santralin önüne çokça engel çıkmıştır. Bu da Amasra-Bartın halkının mücadelesi sayesinde olmuştur. Bizim paylaştığımız, kamuoyunca bilinen gerçekleri sanki şirketin itibarıyla oynamışız gibi bir algı ile bir tazminat davasına çevirmesi. Bu tazminat davasının gerekçesi Amasra-Bartın’da yürütülen mücadeleyi sindirmektir, susturmaktır. Ama bugüne kadar yaşanan tüm gelişmelerde, yaptıkları insan zincirleriyle, binlerce dava dilekçesiyle, Amasra esnafının kepenk kapatmasına kadar yaşanan süreçlerle halk net cevabı vermiştir. Termik santral bu halk istemedikçe buraya kurulamaz” görüşünü dile getirdi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır

'Başkanın birincil görevi Amasra'nın geleceğine sahip çıkmak'

Açıklamasında Amasra’ya sahip çıktıklarının altını çizen Çakır, “Amasra Belediyesinin ve başkanının birincil görevi budur zaten. Amasra’nın geleceğine, üretim biçimlerine, çevresine, sağlığına sahip çıkmaktır. Bu sahip çıkmayı bir şirketin zararlarıyla eşleştirmek, en hafif tabirle kabalıktır. Bu konuda şirketin tutumunu kınıyoruz. Açık söyleyelim; biz hukuksal alanda, fiili alanda bu kente bu kötülüğü yapmak isteyenlere karşı mücadelemize devam edeceğiz. Biz bu konuda susmayacağımızı ifade ediyoruz. Bundan sonra da şirkete de yetkililerine de bir halkın temsilcisi olan belediye başkanı ile seçilmiş insanlarla uğraşmak yerine devletten aldığınız ihalenin gereğini yerine getirin, kömürü bir an önce bölge insanına iş sağlayarak yeryüzüne çıkartmak için çaba gösterin. Bunu yapamıyorsanız bırakın devlet yapsın. Bu bölgenin insanları göçmesin, işsiz kalmasın. Bu konuda da mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Proje alanı uydu görünümü

Belediye Başkanına tazminat davası ilçede tepki çekti

Amasra Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Esin Eren de Belediye Başkanı Recai Çakır’a yönelik açılan tazminat davasına tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

“Dur bakalım ne yapıyorsun Hattat? Milyarlar kazanmak için geldiğin Bartın’da, ipe sapa gelmez olduğu belli olan bir davayla birkaç kuruş kopararak gitmeye mi çalışıyorsun? Dün Bartın Platformu açıklamasında dendiği gibi sana Bartın’dan zırnık yok. Kömür çıkarmak için 2005’te geldiğin Amasra’da, 16 yıldır kömür çıkarmadığın halde aynı yerde termik santral yapmak için her türlü hukuksuzluğa başvurdun ve halkı aldatmaya çalıştın fakat Bartın-Amasra halkı hiçbirine aldanmadı. Şimdi bunlara ek olarak Bartın Platformu’nu yani Bartın-Amasra halkını bu şekilde susturmaya mı çalışıyorsun? 16 yıldır öğrenemedin mi Hattat, ne yaparsan yap Bartın-Amasra halkını susturamayacaksın. Sen bizleri başlangıçta termik santrale karşı oldukları halde üç beş kuruşla beslediğin için taraf değiştiren parazitlerinle mi karıştırdın? Bizler ne üç kuruşluk vaatlerine kanarız, ne de tehditlerine boyun eğeriz.

Amasra halkının yıllardür sürdürdüğü mücadelede yargı kararı sevindirdi

Maden şirketine tepki

Hattat, Amasra B sahasında 16 yıldır 1 kilogram kömür çıkaramadın. Kömür çıkarmayacağını, kömürü termik santral için paravan olarak kullanacağını biz biliyorduk da, şimdi tüm alem gördü. Bizlerin mücadelesi ve verilen mahkeme kararları nedeniyle termik santral kuramayacağını da anladın. O zaman ‘En azından sahip olduğum rödovans sözleşmesini Çinlilere devredeyim de, üç beş kuruş kazanıp öyle gideyim’ demiş olabilirsin ama biz buna fırsat vermeyiz. Çünkü Çinli şirketler tüm dünyada ve daha önce Amasra’daki kuyuların açılmasında olduğu gibi sahip oldukları işlerde yerel emek gücünü yok sayar ve işgücü olarak nerede olursa olsun Çinli işçileri kullanırlar. Bu aşamada madenlerin Çinlilerin eline geçmesi, bu madenlerde Türk işçilerinin değil, Çinli işçilerin çalıştırılmasının önünü açacaktır. Bizler bu madenlerin yabancılar tarafından çalıştırılmasına karşıyız. Bu madenlerin Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından işletilmesi sayesinde yöre insanımızın daha çok sayıda ve daha güvenli şekilde iş sahibi olabileceğini çok iyi biliyoruz. Verdiğimiz bunca mücadeleden sonra Amasra’ya termik santralin yapılmasının önünü yıllardır nasıl kesmişsek, ülkenin milli değeri olan taşkömürü ocaklarında, Çinlilerin değil, yöremiz insanının çalışmasını sağlamak için mücadele edeceğimizden hiç kuşkun olmasın.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın bu sorumlulukla, bizler adına yapmış olduğu bir çalışmayı, onun ve bizlerin aleyhine kullanamazsın. Orada dur. Haddini bil. Sen kaybettin: Pılını Pırtını Topla ve Git!”