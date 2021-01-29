Termik santral iptal edildi, karşı çıkanlar ceza aldı: 42 yıl hapis, 63 bin lira para cezası

Samsun Gerze Yaykıl Köyü sınırları içerisine Anadolu Grubu tarafından kurulmaya çalışılan ithal kömürlü Gerze Termik Santralı projesi (Gerze TES), halkın 6 yıl süren mücadelesi sonunda, Orman Kanunu’na aykırı olması nedeniyle 2015 yılında iptalle sonuçlandı. Orman Kanunu’na aykırı olduğu için 2015 yılında iptal edilen termik santralın kurulmasına karşı çıkanlara toplam 42 yıl hapis ve 63 bin TL para cezası verildi. Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) konuyla ilgili bi açıklama yaptı.

SAMÇEP açıklamasının bir bölümü şöyle:

"5 Eylül 2011 tarihinde; mücadelenin en kritik dönüm noktalarından birinde Gerze Halkının direnişi gerekçe gösterilerek, Gerze Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yaşam savunucularına, toplam 42 yıl hapis ve 63 bin TL para cezası verilmiştir. Orman Kanunu’na aykırı olduğu için 2015 yılında iptal edilen termik santralın kurulmasına karşı demokratik ve meşru hakları kullanarak karşı çıkmanın, yasadışı sayılarak suç kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Gerze Halkının karşı çıktığı Gerze TES, 1.200 MW kurulu güçte yılda, 3,1 milyon ton kömür yakmak, bacasından 30,8 ton/saat uçucu kül, 3,4 ton/saat taban külü çıkartacak ve saatte 160.000 m3 soğutma suyu tüketmek üzere planlanmıştır.

'Yürütülen çevre mücadelelerine gözdağı olarak mı verildi?'

Termik santralların Karadeniz ekosistemi üzerine olumsuz etkileri Gerze’de neyse Terme’de de, Çarşamba Ovasında da adı biyokütle de olsa aynıdır. Gerze mücadelesi Gerze’yle sınır değildir, ülkemizin her yerinde yaşama alanı mücadelesi verenler için örnek teşkil eden insanca yaşam mücadelesidir. Demokratik tepkiler en sert şekilde bastırılmaya çalışılmakta, rant temelli doğa tahribatı toplumsal duyarlılıklar yok sayılarak sürdürülmek istenmektedir.

Kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesine rağmen direnişten vazgeçmeyen Gerzeliler’in mücadelesi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en etkili 10 çevre direnişi arasına girmeyi başarmıştır. Gerze TES projesi iptal edilmesine rağmen bu ceza, ülkemizin hemen her yerinde yürütülen çevre mücadeleleri için bir gözdağı olarak mı verilmiştir? Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, sadece Avrupa Birliği’nin değil AB’ye komşu ve aday ülkelerin bile kömürlü termik santrallarını tümden kapatmak üzere adımlar attığı bir dönemde Gerze Halkının haklı ve meşru mücadelesine verilen cezalar, yargı bağımsızlığı ve yargıya olan güvenin sorgulanmasına yol açan, ülkemiz adına da utanç verici bir durumdur. SAMÇEP olarak, bir zamanlar Beyaz Balina Aydın'ın Karadeniz'de huzur bulduğu tek yer olan Gerze’nin ve köyünü, doğayı, toprağı ve suyunu korumak için mücadele eden Gerze Halkının yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."