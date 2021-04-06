Teravih konusunda salgın kararını diyanet verdi

Dün Yeni Şafak'ta yayınlanan "Teravihi evde kılalım, çifte bayram yapalım" başlıklı habere okurlarımızın dikkatini çekmiş, salgın önlemleriyle ilgili kararları alan bilimsel otoritelerin, siyasi yönetimin elinin camilere uzanamadığını söylemiştik.

Haberimiz şu sözlerle bitiyordu:

Belli ki, Türkiye Ramazan'a yaklaşırken Diyanet'ten ya da "din alimlerinden" gelecek karar ve tavsiyeleri bekleyecek.

Devlet din işlerine karışmamış olurken, halkın sağlığı da bilim insanlarının yetki alanından çıkartılıp "ilahiyatçıların" iki dudağının arasına bırakılmış olacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi.

Erbaş, "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" ifadesini kullandı.

Aşıya ilişkin de açıklamada bulunan Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" diye konuştu.