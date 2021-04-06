Teravih kararına karşı kampanya

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün yaptığı açıklamada teravih namazının camilerde değil evlerde kılınacağını açıkladı.

Erbaş, "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" ifadesini kullandı.

Erbaş'ın açıklamaları her türlü konuda, çoğu durumda ilgililerine bile danışmadan, karar alan iktidarın din başlığındaki kararlarda topu Diyanet'e atması nedeniyle tepki toplarken, islamcı kesimde Erbaş'ın açıklamasını "yasaklama kararı" olarak değerlendirip, teravih namazlarının camide kılınmasını isteyen tepkiler geldi..

Erbaş'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada karşı kampanya başlatanlar, salgın önlemleri çerçevesinde teravih namazlarının da camide kılınmaması yönündeki gerekliliğe baş kaldırdı.

#TeravihYasağınıKaldırın başlığıyla yapılan paylaşımlarda bir yandan AKP'nin kongreleri eleştirilirken, diğer taraftan camide mesafeli namaz kılan insanların fotoğrafları paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıl camilerin kapalı tutulduğu süre içinde cami kapılarını zorlayan, bahçelerde ibadet edenler görülmüştü. Bu karar karşısında başlatılan kampanyanın büyüyüp büyümeyeceği, iktidar ve Diyanet'in eleştiriler karşısında karar değiştirip değiştirmeyeceği görülecek. Erbaş'ın açıklamalarında kararın değiştirilebileceğine dönük kapı açık bırakılmış görünüyor.