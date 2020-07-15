Tepkilerin ardından işçilere koronavirüs testi yapıldı

​Bolu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Tayeks Tekstil Fabrikasında geçtiğimiz günlerde bazı işçilerde koronavirüs çıktı. Pozitif vakalara rağmen fabrika üretime devam etti.

İşçilerden gelen tepkiler sonrası fabrika üretime 3 gün ara verme kararı aldı ve tüm işçiler koronavirüs testinden geçirildi.

Bolu Gündem'in haberine göre, işçilere test yapılırken dışarıda çekim yapmak isteyen basın mensupları fabrika yetkilileri tarafından bina bahçesinden çıkarılmak istendi. Yaşanan tartışmalar sonucu polis çağrıldı.

Habere göre, fabrika yetkililerin geri adım atması sonucu basın mensupları çekim yapmaya devam etti. Bazı gazeteciler fotoğraflarının çekildiğini belirterek fabrika yetkililerinden şikayetçi oldu.