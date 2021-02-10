Tepkiler nedeniyle yeni açıklama yaptı: Bilakis, şiddeti bertaraf edecek...

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve üniversitenin Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi Direnişini hedef alarak "Gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz" demişti. Üniversite soruşturma başlatınca Dekan Kılıç bir açıklama daha yaptı.

Soruşturma açıldı

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Üniversitenin internet sitesinde duyuru olarak paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle, üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Paylaşımları büyük tepki çeken Dekan Cevdet Kılıç, konunun gündem haline gelmesi ve yapılan haberler üzerine bir açıklama daha yaptı.

Kılıç, Facebook paylaşımındaki “Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz” cümlesindeki amacını “15 Temmuz gecesi sokağa çıkılmış, darbe girişimi bastırılmış, ertesi gün de herkes işine gücüne dönmüştür anlamında, yine 'Sokağa çıkar, memleketi darbecilerin elinden kurtarır, ertesi gün işimize döneriz.' Düşüncesi vurgulanmıştır. Bu bir şiddet veya nefret söylemi değildir. Bilakis, şiddeti bertaraf edecek bilinç, dirayet ve inançta olanlarla beraber olduğumu belirtmek isterim” diyerek açıkladı.

Kılıç, açıklamasına şöyle devam etti:

Bizim paylaşımımızda öğrencileri hedef alan bir söylem bulunmamaktadır. Sözlerimizin muhatabı öğrenciler değildir. Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz. Her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi sevmiş ve yetişmeleri için her türlü gayreti göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz.

Bizim söylediklerimizin muhatabı bu cennet vatanımızda birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak varken, vatanımıza milletimize bayrağımıza kasteden, bölücü, yıkıcı nefret söylemleri ve eylemleriyle dışarıdan destekli provokatörleredir. Bu gibilere karşı her zaman dimdik ayakta duran vatanseverlerle beraber ve daima uyanık olduğumuzu da burada belirtmek isterim.

Eğitim-İş'ten suç duyurusu

Sendikadan yapılan açıklamada Kılıç hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Boğaziçi öğrencileri uydurma gerekçelerle "halkı kin ve nefrete sürüklemek" suçlamasına maruz kalırken, demokratik bir üniversite isteyen akademisyenlerin öğrencilerine yazdığı destek metinlerinde kılı kırk yararken, bir dekanın alenen katliam çağrısı yapabilmektedir.

Bilim ve düşüncenin evi olan üniversitelerin normalde kapısından bile geçemeyecek olan, Anayasa'yı ve onun güvence altına aldığı hakları hedef aldığında ne olacağını bilmeyen, mesajından anlaşıldığı üzere soru eklerinin ayrılması gerektiğini bilecek kadar bile anadiline hakim olmayan bu şahsın bir üniversitede dekan olması, bilimin ve liyakatin hakim olduğu üniversiteler için yapılan protestoların haklılığını bir kez daha tasdiklemiştir.

Dini öğretiler için kurulan bir fakültenin başına dizi replikleriyle katliam tehditleri savuran bu şahıs neden ve nasıl dekan olarak atanmıştır?

Dekan Cevdet Kılıç'a bir hatırlatmamız var: Akademisyenlerin kanlarında duş alacağını söyleyen bir mafya bozuntusu şu anda kaçabileceği üçüncü ülkeyi arıyor. Türkiye'deki laik, bilimsel, demokratik ve parasız eğitim mücadelesi başarıya ulaştığında, sen ve senin gibiler sadece kötü hatıralardan ibaret olacaksınız. Çünkü her zamanki gibi tarih, sizin gibi ülkenin evlatlarını öldürmek isteyenleri değil, onlara bir gelecek sunanları yazacaktır.

Eğitim-İş olarak dekan Cevdet Kılıç hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve normalde resen başlaması gerektiği halde ancak bizlerin başvurusuyla oluşan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz."