Tepecik Hastanesi'nde yolsuzun adı yok

İzmir'deki Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi bir süredir AKP yöneticileriyle içli dışlı idarecilerinin yaptıklarıyla haber oluyor. Bunlara yolsuzluk iddiaları da eşlik ediyor. Hastane çalışanları, bu tür iddialar hakkında soruşturma düzenlenenlerin sadece görev yerleri değiştirilerek idare edildiği görüşünde.

Son gelişme ise İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Hüseyin Hakan Sakaoğlu'yla ilgili.

Sakaoğlu'nun bir milyon liraya yakın bir parasal karşılığı olan yolsuzluk nedeniyle yargılanıp hapse atıldığı iddia ediliyor.

Bir aya yakın bir zamandır hastanede görülmeyen Sakaoğlu'nun odasının da şu anda bir başka kişi tarafından kullanıldığı söyleniyor.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin internet sitesinde halen İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görünen Hüseyin Hakan Sakaoğlu'na, söz konusu iddialarla ilgili ulaşmaya çalıştık.

Hastanenin ne santralinden ne de Başhekim Sekreterliği’nden Sakaoğlu’na ulaşabildik. Ulaştığımız yetkililer de Sakaoğlu'nun görevde olup olmadığına dair sorularımıza yanıt vermedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün basın bölümüyle görüşmemizdeyse, kendilerinin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirten muhataplarımız, bizi İl Sağlık Müdürlüğü Özel Kalemi’ne yönlendirdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Özel Kalemi’nden telefona yanıt veren görevliye Sakaoğlu hakkındaki iddiaların doğru olup olmadığını sorduk. ”Doğrulatırsanız ne yapacaksınız" sorusunu soran görevli "Haber yapacağız" yanıtına karşılık "Bunlar şahsa özel bilgiler, kimse size bu bilgiyi vermez" diye konuştu.