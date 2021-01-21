Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde neler oluyor?

Geçtiğimiz haftalarda Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde AKP yöneticilerini VIP hizmetiyle ağırlayan, hazırlanan odaya sağlık hizmetlileriyle birlikte hastayı taşırken gerekli önlemleri de almadığı halde fotoğrafları sosyal medyada yayınlayan idareciler soL’un haberine konu olmuştu.

Bir AKP İzmir il yöneticisini Covid kliniğinde gerekli olan önlemleri de almadan karşılayıp "8 günden beri covitle savaşan kıymetli başkanım Mustafa Kandil hastanemize yatırdık rabbim şifa versin inşallah" mesajıyla bu durumu paylaşan personel şefi Gülcan İstambul’un yayımladığı fotoğraflardaki bir diğer hastane idarecisi de Hastane Müdür Yardımcısı Burcu Çiyanlı’ydı.

Olayda yer alan personelden bazılarının görev yerinin değiştirildiği iddia ediliyor.

Yine iddialara göre bunlardan birisinin adı bir yolsuzluğa karışmış durumda. Öte yandan hastanede üç kişinin hastanede olmadıkları halde kendilerini çalışıyor gösterip maaşlarının üç katına kadar haksız kazanç sağladıkları söyleniyor. Bu kişilerin, haklarında herhangi bir soruşturma açılmadığı ve sadece görev yerlerinin değiştirilerek adeta “ödüllendirildiklerini” düşünen çalışanlar tepkili.

Salgın hastalıkla mücadelede önemli görevler üstlenen, yakın zamanda iki hekimi Covid-19 hastalığı nedeni ile ölen hastanenin sağlık emekçileri, yönetim düzeyinde bu sorunların yaşanıyor olmasından dolayı kaygı duyduklarını dile getiriyor:

”Biz canımızın derdindeyken onların bize karşı olumsuz tutumları, siyasi hesapları, adlarının sahtecilikle anılması... Bunlar kabul edilebilir şeyler değil”