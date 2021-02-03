Tencere tava polisi gerdi: Mahallede fotoğraf çektiler

Ankara'nın Seyranbağları ilçesindeki Tınnaztepe Mahallesi'nde bazı yurttaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından tencere tava çalarak Boğaziçi eylemlerine destek verdi.
Saat 20.00 civarında mahalleye polis ekipleri geldi. Saat 21.00'e kadar bekleyen polisler, insanlar balkonlara çıkıp ses çıkarmaya başladıklarında araçlarından inerek görüntü almaya başladı.
Yurttaşlar görüntülerini çekmeye başlayan polislere tepki gösterdi.
Eylem yapanların da polislerin görüntülerini çekmesi üzerine polis mahalleden ayrıldı.