Temsilcilik açmayan sosyal ağlara reklam yasağı başlıyor

Facebook, Instagram ve Twitter gibi şimdiye kadar Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcıları için reklam yasağı devreye giriyor. Bugüne kadar 40'ar milyon lira para cezası kesilen Facebook, Instagram ve Twitter'a, 19 Ocak itibarıyla reklam yasağı için sürenin dolduğu bildirilecek.

Reklam yasağı

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, yasa çerçevesinde şirketlere öngörülen para cezası uygulaması aşaması sona ererken, sıra reklam yasağına geldi. Bu kapsamda şirketlere yaptırımların üçüncü adımı olarak 19 Ocak Salı günü reklam yasağı uygulamasının başlaması için tanınan sürenin dolduğunun bildirileceği belirtildi.

Reklam yasağı kararının yayımlanması ile Türkiye’de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin, söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı ile söz konusu platformlarla reklam sözleşme yapılamayacak, bu sitelere reklam bedeli olarak para ödenemeyecek.

Temsilcilik açmayı kabul etmeyen sosyal medya şirketleri, reklam cezasının ardından da internet sitelerine erişimi zorlaştıracak 'bant daraltma' yaptırımı ile karşılaşacak. Şirketlerin, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, sosyal ağ sitelerinini internet trafiği bant genişliği, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yüzde 50 daraltılabilecek.

Kararın uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması için hakimliğe müracaat edebilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75’i affedilecek.