Temmuz ayı 'yatırım teşvik belgeleri' yayımlandı: Koç Holding, Medipol gibi şirketlere vergi muafiyeti

2020 yılının Temmuz ayında verilen "yatırım teşvik belgeleri" listesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede 1.200 firma yer alıyor.

Listeye göre, desteklenecek projelerin toplam tutarı 22,5 milyar lira, ithal makine teçhizat tutarı 1,5 milyar dolar. Projeler bittiğinde toplam 33,174 yeni istihdam bekleniyor.

Teşvik belgelerinin çoğu, 1 milyonun altındaki ya da biraz üzerindeki, oluklu karton ya da mukavvadan yapılan ambalaj malzemesi, plastik ürünleri imalatı, poşet, mobilya üretimi gibi projelerden oluşuyor.

Bunlar AKP’nin destek tabanının genişletilmesine yarayan araçlar. Biz asıl büyüklere bakalım.

Enerji sektörü 57 teşvik belgesi ile başta yer alıyor. Madencilik 19 firma ile ardından geliyor.

İlk bakışta dikkat çeken yatırım projeleri ve yatırımcı firmaları kısaca gözden geçirelim;

-Enerji Şirketleri içinde 700 milyon lira ile RES Anatolian başta geliyor. RES Anatolian A.Ş.’yi 431 milyon lira ile Betüm Enerji (RES), 377,5 milyon lira ile Sibelres Elektrik Üretim A.Ş. izliyor. Bu şirketler, KDV ile gümrük vergisi bağışıklıklarından yararlandırılacak. RES Anatolian 67,8 milyon dolar, Betüm Enerji 40,1 milyon dolar, Sibelres 39,8 milyon dolar tutarında makine teçhizat ithal edecek. Bunların vergisini ödemeyecek. Proje bitirildiğinde RES Anatolian’ın 5, Sibelres ile Betüm firmalarının 10’ar kişi istihdam etmesi bekleniyor.

-Koç Holding İştiraki Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’nin 398 milyon lira tutarındaki yatırım projesi 7 yıl süresince SGK işveren hissesi, yüzde 80 vergi indirimi, gümrük vergisi bağışıklığı ve faiz desteğinden yararlandırılacak. Projede 6,9 milyon dolar tutarında makine teçhizat ithalatı yer alıyor. Yılda 5 bin otobüs 1.600 kamyon imalatı üretmesi bekleniyor.

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucuları arasında yer aldığı Medipol Üniversitesi’nin 135 milyon lira tutarındaki “modernizasyon projesi” de, KDV ile gümrük vergisi bağışıklığından yararlandırılacak. Projede 1,2 milyon dolar tutarında makine teçhizat ithalatı yer alıyor.

-Zorlu Holding’in Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 347,4 milyon liralık “modernizasyon” yatırımına gümrük vergisi ile KDV bağışıklığı sağlanıyor. 44,6 milyon dolar makine teçhizat ithal edecek. Proje bittiğinde 134 istihdam yaratması bekleniyor.

-UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş’nin 181,5 milyon lira tutarındaki “nakil, tevsi” adını taşıyan projesi, 2 yıl SGK işveren hissesi, yüzde 50 vergi indirimi ile gümrük vergisi ve KDV’den bağışık tutulacak. 3 milyon 713 bin dolar tutarında makine teçhizat ithal edecek. Proje bittiğinde 20 istihdam yaratması bekleniyor.

-SNR Gemi İnşa Sanayi A.Ş.’nin iki ayrı projede toplam 208 milyon lira tutarındaki projesi destekleniyor. SGK primi işveren hissesi, gümrük vergisi ile KDV’den bağışık tutulacak. 10 milyon 222 bin dolar tutarında makine teçhizat ithal edecek. Proje bittiğinde 260 kişiye yeni istihdam yaratması bekleniyor.

-Dağ Mimarlık ve Mühendislik Yapı Gayrimenkul Ticaret Sanayi A.Ş.'nin toplamı 209 milyon lira tutarındaki iki “komple yeni yatırım” projesi desteklenecek. Oluklu mukavva ve ambalaj malzemesi üretecek. 5 yıl SGK işveren hissesi, yüzde 50 vergi indirimi, KDV ile gümrük vergisi bağışıklığından yararlandırılacak. 21 milyon dolar tutarında makine, teçhizat ithal edecek. Proje bittiğinde 200 kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.

-Güray Gayrimenkul Geliştirme İnşaat A.Ş.’nin 98,4 milyon lira tutarındaki 536 yataklı, 5 yıldızlı otel yapılması projesi KDV bağışıklığından yararlandırılacak.