Temizlikçi olmak için yüzlerce üniversite mezunu başvurdu

Adalet Bakanlığı'nın Adıyaman'da açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için, 5 bin 217 kişi başvurdu. Bu kişiler arasında 156'sı lisans, 987'si ön lisans olmak üzere bin 143 üniversite mezunu yer alıyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de kentte İş-Kur'a kayıtlı toplam işsiz sayısının 34 bin 690 olduğunu söyledi. Tutdere, "Şubat 2020 tarihi itibarıyla bunların 17 bin 807 erkek, 16 bin 883 kadın. Kayıtlı olmayan işsizler, pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda olanlar ve işsiz kalanlar bu sayının dışındadır. Bu yurttaşlarımızda hesaba katıldığında Adıyaman işsizlikten kırılıyor diyebiliriz" diye konuştu.

Adıyaman'ın nüfusu en son verilere göre yaklaşık 632 bin.