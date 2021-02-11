'Temel Karamollaoğlu'nu devirecekler' dedi, yeni ismi açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e ziyareti sonrası parti içinde hareketlilik sürüyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Hadi Özışık, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programında Saadet Partisi'nde genel başkan değişikliğinin gündemde olduğunu öne sürdü.

Özışık, "Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni kongreye götüreceği yönünde bana bir bilgi geldi. Bu durum Saadet Partisi'nde bir başkan değişikliği anlamına gelebilir" dedi.

Gürkan Hacır'ın "Temel Bey'i deviriyorlar mı?" sorusuna, "Tam ifade edersek, öyle" yanıtını veren Özışık, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine Necmettin Erbakan'ın uzun yıllar danışmanlığını yapan Mete Gündoğan'ın getirilmek istendiğini açıkladı.