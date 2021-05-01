Temel Karamollaoğlu'ndan 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Buket Aydın'ın Koltuk programının konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını destekleyen Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yakınlaşıp yakınlaşmadıkları sorusuna "Hayır. Bir yerde isabetli bir karar vermek, bizim politikalarımızı yeniden tanzim edeceğimiz manasına gelmez. Burada güvenilirlik esastır" yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, "Ak Parti'yi düşünün. Her geçen gün oy kaybediyor. Önümüzdeki seçimlerde başarı gösterme ihtimali çok düşük, hatta sıfır diyenler var. Ak Parti'nin başında bulunanlar da çare arayacaklar. Tayyip beyin ilk aklına gelen de eskiden beraber olduğumuz arkadaşlarımızla bir temas kuralım. Bir selamın aleyküm diyelim, bakalım neler olacak diye düşünmüştür. Ben bunu da garipsemem. Biz baştan söyledik ilkelerimiz var diye. İlkelerimizden asla vazgeçmeyiz" dedi.