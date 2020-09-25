Temel Demirer 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındı

Yazar Temel Demirer, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla sabah saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Yazar Temel Demirer, sabah saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Demirer'in gözaltına alınmasıyla ilgili bilgi veren Sibel Özbudun Demirer, "Az önce 3. Sulh ceza hakimliği arama emriyle evimizi basan polisler Temel Demirel’i gözaltına aldılar. Temel’in gözaltı nedeni İsimsizler Hareketi hashtag’inde cumhurbaşkanına hakaret" dedi.