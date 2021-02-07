Temel atma töreni 2 ay önce yapılan hattın ihalesi Kolin-Uzka ortaklığına verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katıldığı bir törenle 21 Kasım 2020’de temeli atılan Kayseri Anafartalar- Şehir Hastanesi- YHT Garı Tramvay Hattı Projesi’nin ihale sonucu yeni açıklandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milyonlarca liralık ihalenin, Kolin İnşaat ile Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat’a verildiği ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13 Ağustos 2020 tarihinde “Kayseri, Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı İnşaatı Projesi” için bir ihale düzenledi. 28 Ocak tarihinde açıklanan ihale sonucu göre de ihale 376 milyon 493 bin TL’ye Kolin İnşaat ve Uzka İnşaat İş Ortaklığı’na verildi. İmzalanan sözleşmeyle de tramvay hattı inşaatı iki yıl içerisinde tamamlanması istendi.

Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.