Temaslıların vakaya dönüşme oranı 1,3 kat arttıysa, evde tedavi nasıl uygulanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ağustos’ta akşam saatlerinde twitterda paylaştığı mesajında, Türkiye genelinde temaslıların vakaya dönüşme oranının Mayıs ayına kıyasla 1,3 kat arttığını açıkladı.

En fazla artış görülen iller ise şöyle sıralanıyor: Şanlıurfa’da 1,7, Ankara’da 1,6, Diyarbakır’da 1,4, Gaziantep’te 1,3 kat.

Türkiye’de temaslı derken anlaşılanın ev temaslıları olduğu ve işyerlerindeki temaslı muayene ve taramalarının neredeyse hiç yapılmadığı biliniyor.

Hal böyle iken yine Sağlık Bakanlığı tarafından geçen hafta yapılan resmi bir düzenlemeyle durumu ağır olmayan Covid-19 hastalarının tedavilerinin evde sürdürülmesine izin verilmesi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu türünden bir uygulama oluyor.

Aslında Sağlık Bakanlığı’nın sürecin en başından beri fiilen uygulamakta olduğu bu politika, pek çok bilim insanı tarafından salgın yayılımını artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor.