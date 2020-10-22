Temaslı diye kabine toplantısına alınmayan bakan geziyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yakın korumalarında 17 Ekim’de gittikleri Erzincan ziyaretinin ardından koronavirüs tespit edildi. Erzincan'dan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Ekim programına katılmak için Şırnak’a geçen Kurum, “temaslı” olduğu için toplantıya katılamadan Ankara’ya döndü. Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısına da katılamayan Bakan Kurum bugün Ankara'da Saraçoğlu Projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs bilgilendirme rehberine göre temaslıların 14 gün karantinada kalması gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum beraberindeki heyet ile 17 Ekim’de Erzincan’ı ziyaret etti. Erzincan Valiliği internet sitesinde Kurum’un ziyaretine Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Mucahit Demirtaş, Vali Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır’ın eşlik ettiği duyuruldu. Sitede yer alan fotoğraflara göre Bakan Kurum, Erzincan’da Belediye Başkanı Bekir Aksun’un yanı sıra AKP’nin il, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birim yöneticilerinin de yer aldığı onlarca kişiyle görüştü.

Erdoğan'ın programına katılamadan Ankara'ya döndü

Bakan Kurum, Erzincan ziyaretinin ardından Şırnak’a geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 Ekim’deki programına katılmayı planlamıştı.

ANKA’dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, Kurum’un ve heyeti Şırnak’a indiğinde iki yakın korumasının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bakan Kurum ve heyeti korumalarla yakın temaslı olduğu için programa katılamadı ve Ankara’ya döndü.

Bakan Kurum 19 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında da yer almadı. Kurum, katılmadığı için son toplantıya 16 bakan girdi.

Kabine toplantısına katılmayan Bakan Kurum, 21 Ekim Çarşamba günü Beykoz Belediye Başkanı AKP’li Murat Aydın ile görüştü. Görüşmeye AKP’li İstanbul Milletvekilleri Belma Satır, Erol Kaya, Mustafa Ataş ve Osman Boyraz da katıldı. Belediye Başkanı Aydın bu görüşmeyi Twitter’dan paylaştı.

Yüz kişinin katıldığı toplantıda konuştu

Bakan Kurum bugün de Ankara’nın en merkezi yerlerinden Kızılay’daki tarihi Saraçoğlu Mahallesi’ndeki projenin tanıtım toplantısına katıldı. Mahalledeki Namık Kemal Ortaokulu’nun bahçesinde gerçekleşen tanıtım toplantısı öncesinde kurulan çadırda bir süre bekleyen Kurum, burada yaptığı konuşmada projeyi tanıttı.

Kurum, tanıtım toplantısında bürokratlar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile selamlaştı. Bakan Kurum, toplantıda AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ortasına oturdu. Toplantıya AKP’li vekillerin yanı sıra Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.

Saraçoğlu Mahallesi’ndeki toplantının ardından Bakanlık yetkilileri ANKA'nın sorusu üzerine Bakan Kurum’un korumalarına ilişkin bilgi verdi. Bakanlık yetkilileri, Erzincan’da iki yakın korumanın koronavirüs hastası olan kişilerle temas ettiğini, korumaların temaslı olduğunun anlaşılması üzerine 14 gün karantinaya girdiğini söyledi. Aynı yetkililer yakın korumaların Bakan Kurum ile temas etmediğini, Bakanın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Bakanlık rehberine göre 14 gün karantina

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle ilgili rehberine göre koronavirüs hastalarıyla temaslı olan kişilerin 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Bakanlık bu sürenin önemini şöyle açıklıyor:

“Virüs, kişinin vücuduna girdikten sonra 14 gün içerisinde çoğalır ve hastalık yapar. Bu nedenle kişinin hastalık belirtileri açısından 14 gün boyunca karantinada kalması ve takip edilmesi hem hastalığın erken tespit edilmesi hem de diğer kişilere bulaşmasının önlenmesi için önemlidir.”

Temaslı olduğu için karantina bulunması gerekmesine rağmen dışarıya çıkanlara 3 bin 150 lira para cezası uygulanıyordu. Son düzenlemede ise karantina kararına uymayanlar yurtlara yerleştiriliyor.