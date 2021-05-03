Temaslar 8 yıl sonra başlamıştı: Dışişleri Bakan Yardımcısı Mısır'a gitti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Mısır ile 8 yıl sonra başlayan temaslar üzerine konuşan Çavuşoğlu, “Birbirimizin Ramazan ayını tebrik ettik. Mısır tarafı Mayıs ayının ilk haftası Türkiye’den bir heyeti ülkelerine davet etti. Aramızdaki şartlar olgunlaştı, görüşmeler sürebilir. Mısır İslam dünyası için, Afrika için, Filistin herkes için önemli bir ülke. Mısır'ın istikrarı ve refahı herkes için önemli” demişti.

Çavuşoğlu, Bakan yardımcıları düzeyinde bir heyetin Mısır'a gideceğini açıklamıştı.

Akar, Güler ve Fidan Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da Libya'ya gitti.