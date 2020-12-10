Telif sözleşmesine 'taciz ve tecavüz' maddesi ekleme çağrısı

Türkiye Yazarlar Sendikası, yazar Hasan Ali Toptaş’ın tacizlerinin ifşa olmasının ardından tacize uğrayan yazarlara destek açıklamasında bulundu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada “taciz ve tecavüz suçlarıyla mücadele konusunda ödül jürilerinin ödül yönetmeliklerinde ve yayınevlerinin telif sözleşmelerinde bu konuyla ilgili bir maddeye yer vermelerinin etkili ve gerekli bir tavır olacağına” dikkat çekildi.

“Hayatın her alanında olduğu gibi edebiyat ortamında da taciz son derece sık işlenen bir suç ve her yerde olduğu gibi edebiyatta da tacize daha çok kadınlar maruz kalıyor” denilen açıklamada, “Türkiye Yazarlar Sendikası, tacize maruz kalmış yazarlarına avukat sağlar, maddi ve manevi destek verir” dendi.

“Kadınların farkındalığı, gücü ve örgütlü davranışları her alanda yol açıcı olacaktır” denilen açıklama şöyle: