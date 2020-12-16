Telegram'a erişim sorunu çözüldü

Mesajlaşma ve sosyal medya platformu Telegram'ın kullanıcıları, uygulamaya erişim konusunda sorunları yaşadı.

Telegram'ın resmi Twitter hesabından sorunu özellikle Avrupa ve Orta Doğu'daki kullanıcıların yaşadığı belirtilirken sorunun çözülmesi için çabaladıkları bildirildi.

Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online. 🤠 Please hang on, and sorry for the inconvenience! — Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020

17.30 gibi Telegram'a yönelik erişim sorunu büyük ölçüde çözüldü. Telegram, resmi Twitter hesabından "Ve şimdi etkilenen herkes tekrar çevrimiçi olmalı. Tüm mesajların görünememesi gibi bazı kalıcı olmayan etkiler yaşayabileceğinizi unutmayın - bunlar çok yakında kendiliğinden kaybolacaktır. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sabrınız için teşekkürler ve tekrar hoş geldiniz!" mesajı paylaşıldı.