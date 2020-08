Telegram, Belarus’un bayrak emojisini Nazi döneminden kalma bayrakla değiştirdi

Belarus’ta Lukaşenko karşıtı Batı yanlısı gösterilerde yoğun olarak kullanılan Telegram’dan yeni bir adım geldi.

Platform ülkeden ayrılan liberal muhalefet lideri Tihanovskaya'nın mitinglerinde kullandığı ve gösterilerin sembolü haline gelen kırmızı beyaz bayrak bir emojisini ülkenin resmi bayrak emojisiyle değiştirdi.

Good timing, we added an animated emoji to replace the red-green flag with white-red-white. To see it, send a single 🇧🇾 emoji in any chat.