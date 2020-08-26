Telegram, Belarus’un bayrak emojisini Nazi döneminden kalma bayrakla değiştirdi

Belarus’ta Lukaşenko karşıtı Batı yanlısı gösterilerde yoğun olarak kullanılan Telegram’dan yeni bir adım geldi.

Platform ülkeden ayrılan liberal muhalefet lideri Tihanovskaya'nın mitinglerinde kullandığı ve gösterilerin sembolü haline gelen kırmızı beyaz bayrak bir emojisini ülkenin resmi bayrak emojisiyle değiştirdi.

Telegram'ın yeni Belarus bayrağı emojisi.

Good timing, we added an animated emoji to replace the red-green flag with white-red-white. To see it, send a single 🇧🇾 emoji in any chat. — Telegram Messenger (@telegram) August 25, 2020

1. Dünya Savaşı sırasında Alman mandası altındaki "Beyaz Rutenya" bayrağı olan kırmızı-beyaz bayrak, daha sonra da Nazi işgali altında kukla rejiminin bayrağı olmuştu.

SSCB'nin dağılmasıyla birlikte Belarus'un bayrağı haline gelen sembol, işgal yıllarını temsil ettiği için, düzenlenen referandumla kullanımdan kaldırılmış, sonraki yıllarda faşistler ve Batı yanlıları tarafından kullanılmaya başlanmıştı.

Böylesi bir adımın Facebook ya da Twitter'dan önce Telegram'dan gelmesi dikkat çekerken, ülkedeki gösterilerde Telegram'ın oynadığı role işaret ediliyor. 18 Ağustos'ta Wired'da yayımlanan bir makalede Belarus'ta Telegram'ın göstericilerin başlıca haber kaynağı haline geldiği belirtiliyor ancak platformun yalnızca haber vermekle kalmadığı aynı zamanda "tüm hareketi" yönlendirdiği de ileri sürülüyor.