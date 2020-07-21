TELE 1'e verilen ceza mahkeme tarafından durduruldu

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) üyesi CHP’li İlhan Taşcı, Tele1’e verilen cezanın durdurulduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamada yapan Taşcı, 5 günlük ekran karatma cezası nedeniyle açtıkları davada, cezanın doğrudan basın özgürlüğü ve yurttaşların haber alma hakkına müdahale olduğuna karar verildiğini ifade etti.
Taşcı şöyle yazdı:
"RTÜK’ün Tele 1’e verdiği 5 günlük ekran karatma cezasına ilişkin açtığımız davada Ankara 4. İdare Mahkemesi, cezanın doğrudan basın özgürlüğü ve yurttaşların haber alma hakkına müdahale niteliğinde olduğuna hükmederek cezanın yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi."
RTÜK’ün Tele 1’e verdiği 5 günlük ekran karatma cezasına ilişkin açtığımız davada Ankara 4. İdare Mahkemesi, cezanın doğrudan basın özgürlüğü ve yurttaşların haber alma hakkına müdahale niteliğinde olduğuna hükmederek cezanın yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi pic.twitter.com/W4FnnkQb55— İlhan Taşcı (@ilhantasci) July 21, 2020