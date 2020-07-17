Tekstil işçileri çalışma şartlarının sağlıksız olmasından ötürü koronavirüs vakalarının arttığını iletti

Diyarbakır'da üretim yapan Ünteks fabrikasından şikayetler gelmeye devam ediyor. Güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşulları ile salgından en çok etkilenen işçiler. Patronların Ensesindeyiz Ağı'na gelen ihbarlarda son bir hafta içinde 30-35 çalışanın korona testinin pozitif çıktığı bildirildi. Buna rağmen Covid-19 testleri pozitif çıkan çalışanlarla temas halindeki işçiler karantinaya alınmıyor, tüm çalışanların sağlığını riske atacak şekilde fabrikaya gelmeleri isteniyor.

Bu süreçte en ağır darbeyi hükümetin güvencesizlik politikalarından alan işçiler bir kez daha geçimlerini sağlayabilmek için hayatlarını riske atmak zorunda bırakılıyor. Gelen bilgiler de eczanelerde satılan ve kullanılması tavsiye edilen beyaz maske yerine kullanılması sağlıklı olmadığı belirtilen siyah penye maskeler dağıtıldığı. Bu arada gelen yüklü siparişlere yetişebilmek için fazla mesai ve hafta sonu çalışması yapan işçiler sıcakların da artmasıyla klimaların çalıştırıldığını belirterek vakaların ondan sonra fazlalaştığını belirttiler.

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