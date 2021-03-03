Teksas'ta tüm kısıtlamalar kaldırıldı: Her yer açılacak, maske zorunluluğu yok

ABD'nin Teksas eyaletinin valisi Greg Abbott, eyalette koronavirüse karşı maske takme zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.

Lubbock Ticaret Odası'nın düzenlediği etkinliğe katılan Abbot, burada yaptığı açıklamada, eyalette ayrıca 10 Mart itibariyle tüm işletmelerin tam kapasiteyle faaliyete açılacağını kaydetti.

Eyalet içindeki yerel yönetimlerin kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin endişelerinin farkında olduğunu söyleyen Abbot, "Teksas'taki 22 hastane bölgesinde, Covid-19 nedeniyle hastanedeki yatak kapasitesinin oranı 7 gün üst üste yüzde 15'in üstünde olursa, o belediyenin yönetimi kendi Covid-19 tedbirlerini uygulama yetkisine sahip olabilir" diye konuştu.

Abbot, eyalette, 5,7 milyon doz kayıtlı koronavirüs aşısı bulunduğunu ve fazlaca kişisel koruma ekipmanı olduğunu söyledi.

ABD'de vakalar düşüşte

Mississippi Valisi Tate Reeves de, eyalette maske yasağının kaldırılacağını ve işletmelerin faaliyete açılacağını duyurdu.

ABD genelinde Covid-19 vakaları düşüşe geçerken, ülkedeki sağlık uzmanları virüsün yeni varyantına ilişkin uyarılarda bulunuyor.

ABD genelinde son 24 saatte 56 bin 672 vaka görülürken Teksas'ta son 24 saatte 8 bin 140 vaka görüldü.