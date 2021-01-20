Teksas'ta özel hastane kirasını ödemedi, doktorlar hastalara otoparkta bakmak zorunda kaldı

ABD'nin Teksas eyaletinin baş kenti Houston'da bulunan Heights Hastanesi'ndeki doktorlar ve hastaların binaya girmelerine izin verilmedi.

Sabah içeri girmeye çalışan doktorlar, hastanenin kayıtlı sahipleri 1917 Ashland Ventures LLC tarafından kiralanan binanın kilitlerinin değiştirildiğine ve 461.302 dolar 24 sent olan kira ödendiğinde anahtarların tesim edileceğine ilişkin bir yazıyla karşılaştılar.

Hastane personeline hastalarını uyarma veya kişisel eşyalarını içeriden alma konusunda hiçbir uyarıda bulunulmadı veya fırsat verilmedi.

Hastanede çalışan doktorlarınsa hastanenin sahiplerine ulaşma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Hastalara otoparkta baktılar

Hastalara hastanenin otoparkına bakan sağlık çalışanları içeriden ekipman almaya çalıştıklarındaysa polis ve güvenlik görevlileri tarafından engellendiler.

Benzer bir şekilde Teksas'ın Demokrat Parti'li Senatörü Sheila Jackson Lee'nin binaya girme girişimi de cevapsız kaldı.

Hasta bakımı konusunda işleyişin nasıl süreceği belirsizliğini korurken, Heights Hastanesi personeli maaşlarının yatıp yatmayacağından da emin değil.