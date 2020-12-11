Teksaslı milletvekilinden ABD'den ayrılmak için referandum teklifi

Teksas eyaleti milletvekili Kyle Biedermann, eyaletin bağımsızlığı için bir referandum düzenlemesi teklifi hazırlığında olduğunu açıkladı.

Biedermann yaptığı açıklamada "Federal hükümet (ABD merkezi hükümeti) kontrolden çıktı ve Teksaslıların değerlerini temsil etmiyor. Bu nedenle, Teksas Eyaleti'nin bağımsız statüsünü yeniden savunması için referanduma izin verecek bu kararı yasalaştırmayı taahhüt ediyorum" dedi.

Eyaletin yasama organları yakında uzun bir Noel tatiline çıkacak ve Ocak ayına kadar çalışmaya devam etmeyecek olsa da, Biedermann, Teksas Anayasası'nın 1. maddesinin 2. kısmına atıfta bulunarak ("Tüm siyasi iktidar, insanlar ve tüm özgür hükümetler yetkileri üzerine kurulur ve kendi çıkarları için kurulur") yasa taslağını gecikmeden sunmaya hazırlanıyor.

ABD'den ayrılma konusunda en kayda değer girişimler 1860 ve 1861 yıllarında, Teksas da dahil olmak üzere 11 güney eyaletinin her birinin federal hükümetten ayrıldığını ilan etmesi ve Amerika Konfederasyon Devletlerini oluşturmak için bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Konfederasyon güçlerinin İç Savaş'ta ABD orduları tarafından yenilmesinin ardından Güney 1865'te çöktü ve ayrılan eyaletler daha sonra ABD'ye yeniden dahil oldu.