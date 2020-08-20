Tekrar seçilen rektör ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı

Yaklaşık bir hafta önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne (SCÜ) ise eski rektör Prof. Dr. Alim Yıldız’ı tekrar görevlendirdi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, rektörlük koltuğunu koruyan Yıldız, üniversitenin resmi internet hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederken, ilk işi seçimlerde karşısına aday olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin’in istifasını almak oldu.

Akademisyenlerden tepki

Yeniden rektörlüğe seçilen Prof. Dr. Alim Yıldız'ın daha önce birlikte çalıştığı ancak rektörlük seçimlerinde karşısına rakip olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin’i istifaya zorlaması üniversitedeki akademisyenlerce tepkiyle karşılandı.

YÖK'ten rektörlere yazı

YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda ise, “Yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik her hangi bir tutum takınılmasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla, mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz” denildi.

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Alim Yıldız'a Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.