Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili “Artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor” sözlerinin ardından gelen bilgiye göre Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AKP'nin hukukçu kurmayları sözleşmeyle ilgili alternatifli çalışmalar yaptı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, İstanbul Sözleşmesi’nde tartışmalara neden olan “Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması” konusunu düzenleyen 4’üncü maddede geçen ‘cinsel yönelim’ ve ‘toplumsal cinsiyet kimliği’ ifadelerine şerh konulması gündemde.

Komünist LGBT’lerin İstanbul Sözleşmesi tartışması ve olası şerhle ilgili açıklaması ise şöyle:

AKP ve temsil ettiği Türkiye sermayesi içinde bulunduğu krizden çıkış yerine onun üzerini örtmek için, kendilerinden güç aldığı çeşitli tarikat ve cemaatlerin desteğini daha da kazanmak adına siyasal İslamcı kartını oynamaktadır. Emekçi halkımıza yönelik toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim başlıklarındaki açıklamalarının, kadın ve LGBT düşmanı söylemlerinin altında bu gericilik ve sermaye ikilisinin çıkarları yatmaktadır.

Bugün eşitliği ve özgürlüğü savunan ilerici çevrelerin ve özellikle de emekçi kadınların direnişi sayesinde, AKP geri adım atmak zorunda kalmıştır. Bunda parti içinde "imaj bozulmasın" diyenlerin de bir etkisi olduğu düşünülebilir. Öte yandan sermaye-gericilik ilişkisi ülkede iktidar olduğu sürece, emekçi halkımıza her an tetikte saldırmayı bekleyen bir düşmanın var olduğu bir gerçektir.

Gelinen noktada ise “İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına bir şerh ile son verme” gündemde; yani LGBT yurttaşları dışarıda bırakan, cinsiyet eşitliğini ve tüm yurttaşlara eşit muameleyi değil “kutsal aileyi” koruyan, meseleyi kadına şiddete indirgemeye çalışan, gericilik-sermaye ikilisinin çıkarlarına uygun bir “kendi çerçevelerinde” tasarıya hazırlanıyorlar.

Tekrar ediyoruz: Kadınlar ve LGBT’ler bu düzene sığmaz!

Mesele bir sözleşme maddesine sığmayacak kadar büyük ve derindir. Bu mesele Türkiye toplumunu gericilik temelinde şekillendirme ve çürütme meselesidir. İmam hatiplerden Ayasofya’ya, bilim dışı koronavirüs önerilerinden İstanbul sözleşmesine kadar tüm saldırılar laik, aydınlanmacı, emekten yana bir Cumhuriyet’in yıkımı ve yerine yenisinin konulamama sancılarıdır.

Bizler ise yerine yenisini ve yıkılmayacak olanı inşa etmek için sizi çağırıyoruz.

Gelin aileleri burjuvazinin fabrikalarında ucuz emek üretim birimleri olmaktan çıkaralım.

Gelin aileleri sevgi temelinde dönüştürelim.

Türkiye Komünist Partisi’ne omuz verin!

Eşitliğin ve özgürlüğün düzenini, Sosyalist Türkiye’yi birlikte kuralım!

Komünist LGBT’ler