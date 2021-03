'Tekkedeki amiral Erdoğan'ın koruduğu Kurdoğlu cemaatinden'

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir amiralin tarikat evinde üniforması üzerine cübbe ve sarık giydiğine dair fotoğraflarının ortaya çıkması büyük tartışma konusu olmuştu.

Tekkedeki görüntüleri ortaya çıkan amiralin, Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı açıklamayla ihraç etmediklerini söylediği Kurdoğlu cemaatinden olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'deki Açıkça programında "Bu fotoğrafı çıkan amiral Kurdoğlu cemaatinden. Kurdoğlu cemaati Nurcular içinden ayrılan bir grup" dedi.

Pehlivan sözkonusu cemaate dair Erdoğan'ın bir yıl önce 12 Şubat 2020'de AKP Grup Toplantısı'nda "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasıyla ilgili olarak İlker Başbuğ'a yanıt verirkenki sözlerini hatırlattı.

Erdoğan o konuşmasında Kurdoğlu cemaatinin ismini vererek şöyle demişti:

"Yüksek Askeri Şura'da önümüze imza için getiriyorlardı. Şahsım, Milli Savunma Bakanım ve generaller... Her şey hazırlanır, önümüze gelir. Önümüze geldikten sonra da imzalar atılır. Bunların içinde çoğu zaman FETÖ'cü değil, Nurcuların içerisinden Kurdoğlu takımı vardır. Bunların onlardan da ihraç ettikleri olmuştur. Biz onlara bile imza atmadık. Ben de atmadım, Milli Savunma Bakanları da atmadı."

'Her halükarda koltuğunu koruyacaktır'

Erdoğan'ın Kurdoğlucuları ihraç etmediklerini söyleyerek isim verdiğine dikkat çeken Pehlivan şunları söyledi:

"İşte Erdoğan'ın ihraç etmediği o Kurdoğlucular'dan biri bu fotoğrafını gördüğümüz amiral. Hani biz TSK yönetmeliğini konuşuyoruz ya, irticaya karışmış olan isimler filan... Bu amiralle ilgili Milli Savunma Bakanlığı ne dedi? 'Araştırıyoruz, soruşturuyoruz vs.'. Şu an irticai faaliyetlere karışmak eğer suç değilse o amirali cezalandırmayacaklar. Zaten Erdoğan, biz bunları koruyoruz, diyor daha bir yıl önce. En fazla yapacakları şey görevi suistimalden... Yani tekkeye makam aracınla niye diyorsun, diyecekler. Her halükarda koltuğunu koruyacaktır bu amiral."