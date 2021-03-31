Tekirdağ'da NATO Alarm Tatbikatı

NATO'nun Steadfast Defender 2021 tatbikatı kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki birlikler tarafından Alarm Tatbikatı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

NATO tatbikatı Steadfast Defender 2021 kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü (VJTF21) birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından tatbikatın görüntülerini paylaştı.

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