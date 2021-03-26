Tekirdağ'da maden şirketi patronu çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Tekirdağ'da Pullukçu Madencilik şirketinin patronu, 15 yaşındaki kız çocuğu C.N.K'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

DHA'nın haberine göre cinsel istismar olayının yaklaşık 1 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandığı, İrfan Pullukçu'nun o tarihte ilçede anne ve ablasıyla yaşayan C.N.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından yaşadıklarını kimseye anlatamayan kız çocuğunun bir süre önce annesi N.G. ve ablası H.K. ile Aydın'ın Didim ilçesine yerleştiği aktarıldı.

Ancak İrfan Pullukçu'nun aile ile irtibatını kesmediği ve geçen hafta Didim'e gittiği belirtilirken, kız çocuğunun annesine, İrfan Pullukçu'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattığı kaydedildi.

Bunun üzerine anne jandarmaya giderek, şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, Pullukçu'yu gözaltına aldı. Tekirdağ'a getirilen Pullukçu tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Abla da tutuklandı

C.N.K. ifadesinde ablası H.K.'yi de kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorlamakla suçladı. Bunun üzerine gözaltına alınan abla da "fuhşa aracılık etmek" suçundan tutuklandı.

Bakanlıktan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada "Vakaya ilişkin alınan bilgiyle birlikte Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, gerekli işlemleri tesis etmek üzere Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçmiştir. Habere konu çocuğumuz, bir kuruluşumuzda güvendedir. Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

'Üç kişiye para göndermemi isterdi'

Öte yandan soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İrfan Pullukçu'nun polis ve savcılık ifadelerinde susma hakkını kullandığı ifade edildi. DHA'nın haberine göre tanık ifadelerinde de önemli ayrıntılar yer aldı. Buna göre İrfan Pullukçu´nun çalışanı Ö.C., "Zorlama ve fuhuşa aracılık"la suçlanan H.K.'yi "patronunun sevgilisi" olarak bildiğini belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 2 yıldır beraberler. İrfan Bey zaman zaman H.K'ye para göndermemi söylerdi. Ben de kendisine ATM yoluyla 300-500 TL gibi paralar gönderirdim. H.K. arkadaşları Y.A., S.D. ve E.K. isimli kişilere yardım amaçlı para göndermemi isterdi. Ben de İrfan Pullukçu'nun bilgisi dahilinde 200-300 TL gibi paraları yardım amaçlı gönderirdim. H.K. ile patronumun sevgili olduklarını biliyorum ama diğer kişilerle ilişkisi olduğunu duymadım, görmedim" dedi.

İrfan Pullukçu´nun çalışanı Ö.C. tarafından zaman zaman para gönderildiği iddia edilen 3 kişiden Y.A. ise ifadesinde Pullukçu ile arkadaşı H.K. aracılığıyla tanıştığını anlatarak kendisinin Pullukçu ile bir ilişkisi olmadığını söyledi. Y.A. "S.D. ve E.K. da Hilal´in İrfan Beyle ilişkisini bildikleri için kendisini tanır" dedi.

Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde de istismar iddiası

Soruşturma dosyasına, C.N.K.'nin 12 yaşında da cinsel istismara uğradığı bilgisi girdi. Çorlu Kadın Danışma Merkezi'nde psikolog olarak görev yapan E.A.'nın dosyaya giren ifadesinde, kız çocuğunun ergenlik problemleri nedeniyle psikolojik destek talebiyle merkeze geldiği ve cinsel istismara uğradığını açıkladığı öğrenildi.

DHA'nın aktardığına göre E.A.'nın dosyaya giren ifadesi şöyle: "C.N.K. 29 Ocak 2020 tarihinde annesi N.G. ile birlikte geldi. Anne N.G. bana, Aydın Didim'de yaşadıklarını, kızı C.N.K.'nın ergenlik evresinin sorunlu geçtiğini, agresif tavırlar sergilediğini, evde disiplinle ilgili problemler yaşadıklarını, bu konuda yardım talep ettiğini belirtti. Daha sonra kızı C.N.K. ile görüşme sağladım. C.N.K. bana ailesi ile paylaşamadığı bir durumunun olduğunu, bunu ailesiyle paylaşsa bile kendisine inanmayacaklarından bahsetti. Bu özel durumu benimle paylaşabileceğini belirttikten sonra 12 yaşlarındayken Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gördüğünü, soyadını hatırlamadığı Abdullah isimli bir eğitmenin kendisine tecavüz ettiğini, bunu kimseyle paylaşamadığını söyledi. Ben de kendisine bu durumu ailesi ve adli makamlarla paylaşmak gerektiğini söyledim. Adli sürecin başlaması için 30 Ocak 2020 günü Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı´na durumu ilettik."