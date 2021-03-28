Tekirdağ'da kadın cinayeti

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 51 yaşındaki Kemal K.'nin 52 yaşındaki Yeter Yılmaz'ı başından tabancayla vurarak öldürdükten sonra ilçe dışındaki bir tarlada çukura gömdüğü ortaya çıktı.

Kemal K.'nin daha sonra çukuru açmak için kiraladığı iş makinesi operatörünün ihbarıyla ortaya çıkan cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İlçede çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Kemal K.'nin Çarşamba günü buluştuğu Yeter Yılmaz'ı aracına alarak, ilçe dışındaki bir tarlaya götürdüğü ve burada Yılmaz'ı başına tabancayla ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı.

Öldürdüğü kadını aracında bulunan bir kürekle tarlada bulduğu bir çukura gömerek olay yerinden ayrılan Kemal K.'nin daha sonra çukuru tamamen kapatmak için oğlu Ali K.'ye bir kepçeye ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek, yardımcı olmasını istediği, Ali K.'nin de babasını ilçede iş makinesi bulunan Ö.Ş.'ye, götürdüğü öğrenildi.

DHA'nın aktardığına göre Kemal K., "Defineciler tarlama zarar verdi, çukur açmışlar. Bunu düzeltmek istiyorum" diyerek, makine operatörü Ö.Ş. ile 200 lira karşılığında anlaştı. Kemal K., iş makinesini tarlaya götürerek, çukurun üzerini tamamen kapattırdı.

Kemal K., perşembe günü de kiraladığı iş makinesi operatörü Ö.Ş.'ye giderek, "Geçen gün kapattığımız çukurda bir kadın cesedi var. Onu çukurdan çıkarmamız lazım. İş makinesini alıp gel" diyerek 5 bin lira para verdi.

Ö.Ş., parayı aldıktan sonra, "Sen git, ben iş makinesini alıp tarlaya geliyorum" diyerek, Kemal K.'yi tarlaya gönderdikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, durumu anlattı. Jandarma ekipleri gittiği tarlada açtığı çukurda Yeter Yılmaz'ın cansız bedenini buldu. Jandarma, cinayetle ilgili Kemal K., oğlu Ali K. ile iş makinesi operatörü Ö.Ş.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.