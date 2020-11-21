Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan 3 işçinin bulunduğu servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Servis minibüsü Çorlu istikametine seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İHA'nın haberine göre kazada minibüsteki işçilerden Sayim B. ve Mehmet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.