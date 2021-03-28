Tekirdağ'da ilkokulda Atatürk büstüne saldırı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'nda Atatürk büstüne saldırı düzenlendi.

Büstün üzerine sprey boyayla "Atatürkçülük putperestliktir" yazıldı. Büstün kaidesine yapıştırılan kağıtlarda ise el yazısıyla yazılmış "İslamı öğretmeyen okullar Atatürk'ü ilahlaştıran din merkezleri gibi çalışıyor. Ahmaklar bu gerçeği 98 yıldır seyrettiler. 99. yıl olmayacak" gibi ifadeler yer aldı.

Okulun yıkım kararı alındığı için geçen hafta boşaltıldığı bu yüzden büste saldırı sırasında okulda herhangi bir personelin bulunmadığı ve taşeron firmanın dün okulun eşyalarını taşıdığı öğrenildi.