Tekirdağ’da hortum: Çatılar uçtu, balkon duvarı çöktü

Tekirdağ’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sırasında Marmaraereğlisi sahilinde hortum meydana geldi. Saat 13.20 sıralarında meydana gelen hortumun yaklaşık 3-4 dakika kadar sürdüğü öğrenildi.

Marmara Ereğlisi sahili civarında etkili olan hortumda bazı binaların çatıları uçtu, bir evin balkon duvarı çöktü, ağaçlar devrildi, sahil şeridindeki kafeler ve banklar zarar gördü.

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada olayda 20-25 binanın çatısının zarar gördüğü, bir evin balkon duvarının çöktüğü belirtildi. Valilik olaydan can kaybı ya da yaralanma ihbarı alınmadığını duyurdu.

Tekirdağ Valiliği’nin açıklamasında şöyle denildi:

“Dün sosyal medya hesaplarımızdan meteorolojik verilere göre yaptığımız uyarının ardından, bugün Marmaraereğlisi ilçe merkezinde saat: 13.20 sularında sağanak yağışla birlikte başlayan küçük çaplı ve kısa süreli hortum/fırtına olayı meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak ilçe merkezi Sahil Caddesinde 20 - 25 binanın çatısının zarar gördüğü (iki tanesi zarar görmüş, diğerlerinden kiremit/çatı kaplaması uçmuş), 1 adet evin balkon duvarının çöktüğü, 1 adet binanın çatı demirinin uçtuğu, buna bağlı olarak sahilde bazı yeme-içme mekanlarının zarar gördüğü, 2 adet balıkçı restaurantının hasar gördüğü, her hangi bir can kaybı ve yaralanma ihbarının alınmadığı, ilçe imkanları ile olaya müdahale edildiği;

AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığı saygıdeğer hemşehrilerimizin bilgisine sunulur.”