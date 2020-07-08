Tekirdağ’da asker uğurlama törenlerine yasak

Tekirdağ Valiliği tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında katılım sağlanmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Açık ya da kapalı yerlerde eğlence düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama da yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, alınan kararlar şöyle sıralandı: